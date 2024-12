Marsala: al via la Mostra del Mercato Equo e Solidale. Quest’anno si terrà nella sede di Finestre sul Mondo

Torna la Mostra del Mercato Equo e Solidale a Marsala. Si tratta di un appuntamento ormai “storico”, che si rinnova da 39 anni. Organizzata dall’associazione Amici del Terzo Mondo, in collaborazione con il presidio di Libera Marsala e Archè, la Mostra sarà allestita presso i locali di Finestre sul Mondo, in via Sibilla, dove si potranno trovare prodotti alimentari provenienti da varie parti del mondo, presepi artigianali e i lavori realizzati dalla sartoria sociale del Centro di Sappusi, coordinata dalla professoressa Mariella Pantaleo. Tema centrale della Mostra è quello della pace e del dialogo tra i popoli, che sa sempre rappresenta un elemento caratterizzante dell’impegno civile e sociale degli Amici del Terzo Mondo sul territorio, che per l’occasione rinnova anche la collaborazione con il progetto Music for resilience. “Anche quest’anno – spiega il presidente Enzo Zerilli – diamo un messaggio di continuità, coniugando l’attenzione al mondo che ci circonda con quella alla comunità in cui viviamo. I proventi della Mostra finanzieranno il doposcuola del Centro sociale di Sappusi, dove da anni si è instaurata una proficua collaborazione tra le associazioni con iniziative a supporto del quartiere”.

Sarà possibile visitare la Mostra da oggi al 23 dicembre, ogni pomeriggio dalle 17 alle 20, mentre il sabato e la domenica è prevista anche l’apertura mattutina (dalle 10 alle 13). In programma anche un evento speciale, previsto giovedì 19 dicembre alle 20 a Finestre sul Mondo: nell’occasione si esibirà l’Ensemble di Camera di Archi composta dai docenti Matteo Fedeli e Demetrio Comuzzi e dagli studenti delle classi di strumento ad Arco del Conservatorio di Trapani.