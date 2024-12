Ue, Meloni “Deve occuparsi di meno cose e farle meglio”

ROMA (ITALPRESS) – “Proprio perchè voglio un’Europa più forte, penso che il problema sia stato che non ha avuto più chiarissima la sua missione e ha pensato di poter sostituire l’assenza di chiarezza con una maggiore regolamentazione. Non solo l’unica a sostenere che questo problema esiste. L’Ue deve occuparsi di meno cose e deve farle meglio, deve occuparsi di materie dove i singoli Stati non possono farlo da soli”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle repliche in Senato in vista della riunione del Consiglio europeo. Sul paper automotive “sono soddisfatta e ottimista perchè sono già molti i Paesi che ci stanno seguendo. Bisogna continuare a lavorarci con pragmatismo e serietà. Credo che possiamo essere d’accordo perchè si tratta di difendere una filiera fondamentale, questo è l’approccio che deve avere l’Europa”, ha aggiunto.

Sul cosiddetto green deal europeo e l’obiettivo dell’impatto climatico zero entro il 2050, la premier ha poi sottolineato come “nessuno di noi nega che vi sia un tema legato all’emergenza climatica, nessuno mette in discussione gli obiettivi ambiziosi dell’Ue, noi contestiamo la strategia con la quale l’Ue ha ritenuto di dover conseguire quegli obiettivi, è una strategia dettata da un approccio troppo ideologico che rischia di perseguire la sostenibilità al prezzo della deindustrializzazione””, ha concluso.

(ITALPRESS).

-Foto: Agenzia Fotogramma-