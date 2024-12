Il mare di Palermo, un evento su opportunità e sfide per il turismo

PALERMO (ITALPRESS) – Talk animati, interventi istituzionali e momenti di dialogo costruttivo: sarà tutto questo l’evento dal titolo “Il mare di Palermo: opportunità e sfide per il turismo” organizzato dall’European Culture University (ECU) in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Palermo che si terrà giovedì 19 dicembre alle ore 10 presso il Palermo Cruise Terminal. L’obiettivo è quello di confrontarsi sulle azioni e le prospettive possibili legate al rilancio della città attraverso il mare. “Questo progetto nasce dalla consapevolezza che il mare è una delle risorse più preziose di Palermo, – spiega Francesco Panasci, presidente dell’ECU – non solo dal punto di vista naturale e turistico ma anche come motore di sviluppo economico, culturale e sociale. L’iniziativa mira a promuovere un confronto aperto e costruttivo tra istituzioni, imprese e cittadini, per valorizzare il ruolo strategico del mare nel futuro della nostra città. Credo fermamente che solo attraverso il dialogo e la collaborazione tra pubblico e privato sia possibile costruire un sistema turistico integrato e sostenibile. Questo evento è un passo importante verso una visione più ampia e condivisa di Palermo come città del mare, capace di coniugare tradizione e innovazione per affrontare con successo le sfide del futuro”.

Del resto, negli ultimi anni, Palermo sta riscoprendo la sua relazione con il mare: “Il mare è il cuore pulsante di Palermo, una risorsa preziosa che racconta la nostra storia e al tempo stesso ci proietta verso il futuro. – commenta l’assessore al Turismo del Comune di Palermo Alessandro Anello – Negli ultimi anni, grazie alla collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini, stiamo lavorando per rendere il nostro rapporto con il mare sempre più forte e significativo, attraverso progetti che valorizzano non solo il turismo ma anche il patrimonio sociale e culturale della nostra città”. All’incontro, tra le presenze istituzionali, anche quella dell’assessore regionale al Turismo Elvira Amata: “La Sicilia ha sempre trovato nel mare una delle sue risorse più preziose: un luogo di incontro tra culture, un motore di sviluppo economico e un simbolo della nostra identità. Questo evento rappresenta un’occasione cruciale per approfondire le prospettive del turismo marittimo e il suo contributo alla crescita sostenibile del nostro territorio. Sono certa che il confronto tra istituzioni, imprese e stakeholder offrirà spunti concreti per tracciare il futuro del turismo marittimo, rafforzando il legame tra Palermo e il suo mare, e più in generale tra la Sicilia e il Mediterraneo”.

Sarà una mattinata intensa e ricca di stimoli quella divisa in due momenti principali: la prima dedi-cata al dibattito, moderato da Panasci, con le istituzioni sulla visione e sulle prospettive strategiche; la seconda sarà invece una tavola rotonda con il mondo dell’impresa. L’evento prevede un momento artistico sul tema mare, curato da Francesco Panasci e Stefania Bruno, per celebrare l’arte e la cultura come elementi chiave di questa rinascita. In occasione dell’anno giubilare del quattrocentesimo Festino di Santa Rosalia, gli ospiti riceveranno in dono la spilla ufficiale del Festino, realizzata dall’European Culture University in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Palermo.

foto: ufficio stampa ECU

