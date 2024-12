Basket: Trapani Shark sempre più vicina alla vetta 

Una prestazione imponente per la Trapani Shark che, tra le mura amiche, riesce a fermare la marcia trionfale della capolista Trento, che fino a quel momento non aveva conosciuto sconfitte nelle prime dieci giornate. Con un punteggio finale di 107-99, i granata fermano la corsa della squadra trentina e ottengono la loro sesta vittoria consecutiva, salendo al secondo posto in classifica con 18 punti, a soli 2 punti di distanza dalla prima posizione occupata proprio da Trento. La partita si è rivelata un vero e proprio test di carattere per Trapani, che sin dal primo minuto ha dimostrato grande intensità. Entrambe le squadre hanno imposto un ritmo vertiginoso, con attacchi rapidi e azioni veloci. Trapani è partita forte, accumulando un primo parziale di 8 punti prima che Trento riuscisse a rispondere e rientrare in partita. Il primo quarto si è chiuso con il punteggio di 32-30, a conferma dell’alto livello di competitività.

Nel secondo quarto, Alibegovic ha preso in mano la squadra, siglando ben 19 punti con 3 triple su 3 tentativi, contribuendo a mantenere la partita in equilibrio. Nonostante gli sforzi di Trapani, Trento non si è mai fatta abbattere e il punteggio di metà partita è stato di 59-58, con le due squadre a stretto contatto. Al rientro dagli spogliatoi, Trapani ha mostrato maggiore concentrazione e determinazione, sfruttando alcune imprecisioni di Trento, che ha commesso diversi errori e palle perse. Trapani è riuscita a prendere un vantaggio di 11 punti, ma Trento non ha mollato, riducendo il gap fino a 85-80 all’inizio dell’ultimo quarto. La reazione di Trento, con un parziale di 9 punti consecutivi, sembrava riportare la partita in equilibrio, ma è stato allora che Coach Repeša ha chiamato due timeout consecutivi per riorganizzare la squadra. Al rientro in campo, Brown ha segnato un canestro con tiro libero aggiuntivo, mentre Robinson, con una tripla fulminante su contropiede, ha riportato Trapani in vantaggio.

Da quel momento, la capolista Trento non è riuscita più a rispondere, e Trapani ha chiuso la partita sul punteggio di 107-99. Questa vittoria, che sancisce la prima sconfitta stagionale per Trento, consente alla Trapani Shark di consolidare il secondo posto in classifica, a 18 punti, a soli 2 punti dalla vetta. Con l’obiettivo di continuare la striscia positiva, Trapani si prepara ora ad affrontare il prossimo impegno contro Olimpia Milano, attualmente ottava in classifica, nella partita in programma lunedì 23 dicembre.