Trapani Shark di forza contro Trento per 107 a 99

La Trapani Shark in casa vince contro il forte Trento prima in classifica e che in 10 giornate non aveva ancora rimediato una sconfitta. I granata riescono a fermare la sfilza positiva di vittorie degli avversari vincendo con un punteggio di 107-99. Debordante Alibegovic, che realizza 30 punti e 6 rimbalzi mette a segno 4 triple su 5. La sfida contro la capolista si preannunciava un vero e proprio test per Trapani Shark, e fin dal primo minuto entrambe le squadre imprimono un ritmo vertiginoso, con azioni veloci e pochissimi secondi di pausa tra un canestro e l’altro. Trapani parte forte, piazzando un parziale di 8 punti prima che gli ospiti di Trento riescano a rispondere e rientrare in partita. Il primo quarto si chiude con un punteggio di 32-30, segno dell’intensità che entrambe le squadre stanno mettendo sul parquet.

Nel secondo quarto, il gioco resta frenetico. Alibegovic si fa protagonista per Trapani, collezionando 3 triple su 3 tentativi e mettendo a referto 19 punti già a metà partita. Nonostante ciò, Trento non perde il filo della partita e, con una buona intensità difensiva, riesce a prendere il comando a metà quarto, ma Trapani non si arrende. Il quarto si conclude con il punteggio di 59-58, con le due squadre sempre in bilico.

Al rientro dagli spogliatoi, Trapani Shark sembra più concentrata, mentre Trento accusa un momento di difficoltà, con diverse palle perse che permettono ai padroni di casa di prendere un vantaggio parziale di 11 punti. Trento, però, non molla e riesce a rientrare sul punteggio di 85-80, tenendo la partita in vita. L’inizio dell’ultimo quarto è tutto a favore di Trento, che realizza 9 punti consecutivi prima che Trapani riesca finalmente a rispondere. Coach Repeša chiama due timeout consecutivi per riorganizzare le idee, e al rientro in campo Brown realizza un canestro con tiro libero aggiuntivo, mentre Robinson, con un tripla fulminante su contropiede, riporta Trapani in vantaggio. Da quel momento, Trento non riesce più a rispondere, e Trapani Shark chiude la partita sul punteggio di 107-99. Con questa vittoria, Trapani conquista la sua sesta vittoria consecutiva, raggiungendo il secondo posto in classifica, a soli 2 punti dalla capolista Trento, che incassa la sua prima sconfitta stagionale e resta a 20 punti. Trapani, dunque, si prepara ad affrontare la prossima sfida contro l’Olimpia Milano, attualmente ottava in classifica, prevista per lunedì 23 dicembre.