Amg Energia, la Giunta comunale di Palermo approva budget e piano industriale

PALERMO (ITALPRESS) – “L’approvazione da parte della giunta comunale del budget e del piano industriale sono un punto di partenza fondamentale per il rilancio della società”. Lo hanno dichiarato il presidente di AMG Energia Francesco Scoma assieme alla vicepresidente, Lucia Alfieri, e al consigliere Nino Iacono esprimendo piena soddisfazione per l’approvazione del budget 2025 e del piano industriale 2025-2027 della società da parte della giunta comunale.

Il via libera ai documenti di programmazione economico-finanziaria della società, che da anni non erano più stati approvati dall’amministrazione comunale, rappresenta un punto di svolta per la partecipata che consentirà innanzitutto lo sblocco delle selezioni, che erano state bandite nel 2020 e poi sospese, per l’assunzione di 14 unità, operai destinati al settore gas e al servizio pubblica illuminazione ed energia.

“L’approvazione dei due documenti conferma la fiducia della giunta cittadina al percorso intrapreso da questo Cda, in piena sinergia con l’amministrazione, per riprogettare la società e portarla a raggiungere nuovi obiettivi – sottolinea il presidente Francesco Scoma – E’ un nuovo traguardo che segue di pochi mesi l’approvazione del nuovo Contratto di servizio. Ringraziamo la giunta e, in particolare, gli assessori Orlando e Alaimo che sono stati sempre al nostro fianco. Ringraziamo i dipendenti della società perchè ciascuno ha dato un contributo importante al raggiungimento di questo obiettivo”. “Di buon passo – ha proseguito il presidente Scoma – stiamo continuando ad andare avanti in un percorso di rilancio che valorizzi la società, le sue competenze e professionalità. E’ stato individuato un advisor per accompagnare la società ad individuare la forma più idonea di partenariato pubblico privato, coerentemente con quelle che sono le tendenze a livello nazionale e in modo da formulare al socio Comune proposte che possano produrre ricadute utili per l’amministrazione cittadina e per il servizio locale offerto alla comunità palermitana”.

Il via libera al budget di AMG Energia per l’anno 2025 consente, in particolare, la ripresa delle selezioni per l’assunzione di 14 operai destinati ai servizi gas, energia e pubblica illuminazione. Le selezioni erano state sospese in seguito alla scadenza del vecchio contratto di servizio che aveva impedito alla società una programmazione a lunga scadenza. La partecipata, i cui dipendenti a fine 2024 scenderanno a 194 unità, da anni soffre di una cronica carenza di personale per il blocco del turn over e per i mancati reintegri dei pensionamenti. L’approvazione del documento consentirà anche l’erogazione ai dipendenti del buono pasto. Per quanto riguarda il piano industriale per il prossimo triennio la società punta ad un ulteriore potenziamento ed ammodernamento degli impianti della rete di distribuzione gas naturale. Oltre al rinnovo e all’ottimizzazione della rete con ampliamenti per soddisfare le richieste di nuove forniture, è previsto un incremento nella sostituzione dei vecchi misuratori con smart meter di ultima generazione, in grado consentire la telelettura assieme alla generazione di dati utili per la domotica e per il risparmio energetico di utenze produttive, pubbliche e residenziali.

– foto ufficio stampa Amg Energia –

