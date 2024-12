A Caserta la ‘prima di Capuano sulla panchina del Trapani

Il Trapani Calcio è atteso oggi allo stadio Alberto Pinto di Caserta, con la ‘prima’ di Ezio Capuano sulla panchina granata dopo l’esonero di Aronica. Calcio d’inizio alle ore 15 per la 19ª giornata del Campionato di Serie C Girone C. Zona play off al momento per il Trapani del presidente Valerio Antonini che però ha bisogno per risalire la china di proseguire con una serie di vittorie di fila. Al momento è prematuro parlare di promozione diretta ma resta aperta la possibilità di puntare alla Coppa Italia, con la partita contro l’Arezzo in programma il 18 dicembre.

Il capitano Sergio Sabatino ha dichiarato: “Questa è stata una settimana significativa, che ha visto il secondo cambio di allenatore. Siamo dispiaciuti per quanto accaduto al mister precedente, ma siamo già concentrati sulla prossima partita. Ho avuto già modo di lavorare con Mister Capuano ad Arezzo, ed è un allenatore con un’importante esperienza, che speriamo ci aiuti a ottenere subito dei risultati, visto che in questo momento sono proprio ciò di cui abbiamo bisogno. Siamo consapevoli – ha proseguito il capitano – che questo non è il campionato che vogliamo disputare. Abbiamo bisogno di tornare a vincere e dobbiamo farlo immediatamente. Prima di Natale ci aspettano tre partite fondamentali, compresa la Coppa Italia in cui dobbiamo assolutamente fare bene. Affrontiamo – ha concluso – una squadra giovane, che gioca un buon calcio e in un ambiente caldo. Dobbiamo fare attenzione ai loro punti di forza“.