La sanità trapanese cambia i codici di Pronto Soccorso: dal bianco al rosso

Sembra che ci sia rivoluzione sul campo della sanità trapanese. Cambia infatti il servizio di emergenza-urgenza nel trapanese. A partire dal prossimo 1° gennaio, i Pronto Soccorso dei sette ospedali del territorio adotteranno un nuovo sistema di triage con 5codici di gravità e non più 4 come ora. La novità più importante riguarda l’introduzione di due nuovi colori, l’arancione e l’azzurro, che sostituiranno il precedente codice giallo. Questa innovazione, come spiega il direttore generale dell’ASP di Trapani, Ferdinando Croce, è parte di un aggiornamento alle normative nazionali per rendere più efficiente la gestione dei pazienti e migliorare l’appropriatezza degli accessi. “L’obiettivo – sottolinea Croce – è definire meglio le necessità specifiche dei pazienti e, al tempo stesso, sensibilizzare sull’uso corretto del Pronto Soccorso, aiutandoci a prevenire il problema dei sovraffollamenti impropri”.

Questi i codici nuovi:

Rosso – Emergenza: situazione in cui c’è una compromissione o interruzione di una o più funzioni vitali, che richiedono un intervento immediato per salvare la vita.

Arancione – Urgenza: condizione in cui le funzioni vitali sono a rischio, ma non ancora compromesse del tutto. Questo codice permette di distinguere meglio i pazienti gravi che necessitano di un intervento rapido.

Azzurro – Urgenza differibile: pazienti con condizioni stabili ma che presentano sofferenze significative. Questi casi spesso richiedono approfondimenti diagnostici e visite complesse.

Verde – Urgenza minore: situazione stabile senza rischio evolutivo, che possono essere risolte con prestazioni terapeutiche semplici.

Bianco – Non urgenza: problemi di salute che non necessitano di un intervento immediato. I pazienti con codice bianco saranno soggetti al pagamento del ticket.