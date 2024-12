Mazara, fioccano le prime centinaia di sanzioni del nuovo sistema di telecamere￼

Sono partite dallo scorso 1° dicembre le sanzioni per i veicoli circolanti non in regola e “beccati” dal nuovo sistema di video sorveglianza per la lettura targa veicoli a Mazara del Vallo. Il comando di Polizia Municipale ha infatti avviato le procedure per elevare sanzioni per quei veicoli che attraverso il nuovo sistema di telecamere con lettura targhe da remoto risultino sprovvisti di assicurazione, di certificazione di revisione, rubati, sottoposti a fermo o persino radiati. Sei le postazioni in cui le telecamere sono state installate, come già dichiarato nella conferenza stampa dello scorso 5 novembre, in cui sono state illustrate le modalità di funzionamento del nuovo sistema di videosorveglianza. Si tratta di via Marsala alta all’altezza del rifornimento Q8, obelisco-rotatoria d’ingresso in Città, via Bessarione all’altezza del comando di Pm, piazza Matteotti, viale Africa ed Sp38 Mazara-Torretta Granitola. Tutte le postazioni sono segnalate con apposita cartellonistica informativa. Come già dimostrato nel corso della conferenza attraverso una simulazione, il sistema monitora il numero dei mezzi in transito e fornisce degli alert in caso di circolazione non regolare (nel corso della simulazione, circa il 10% dei veicoli monitorati risultava con almeno una irregolarità).

L’obiettivo è quello di incrementare la sicurezza per strada e Mazara del Vallo è uno dei primi comuni dell’Italia meridionale ad adottare questo sistema, addirittura con più telecamere (con questa tecnologia) rispetto a Palermo, che ne conta soltanto quattro. “Il sistema è già attivo da fine ottobre – ha sottolineato l’assessore alla Polizia Municipale Rino Giacalone – e nel mese di novembre abbiamo completato la fase di monitoraggio. Dal primo dicembre il via alle sanzioni. Invitiamo tutti a mettersi in regola con le norme del codice della strada e a prestare la massima attenzione oltre che alla guida anche al controllo delle scadenze di assicurazione e revisione. Il sistema di videosorveglianza che oggi si arricchisce di questa innovativa opportunità di controllo sarà ulteriormente incrementato per la sicurezza di tutti”.

“Mi rivolgo ai furbetti di quartiere – ha precisato l’assessore Rino Giacalone –, a chi pensa che non paga le multe e non le ha mai pagate. Se ci sarà anche una sola possibilità su un milione, vi faremo trovare l’auto con le ganasce. Questa amministrazione deve tutelare tutti i cittadini che sono ligi al dovere prima ancora di chiedere diritti”. Il Comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Bucca, ha ribadito che la norma consente di utilizzare le immagini di videosorveglianza come accertamento da remoto: ciò significa che non ci sarà bisogno che il mezzo non in regola venga fermato da una pattuglia. “Ricevuto l’alert dal sistema – ha detto Bucca – non eleveremo subito la sanzione ma effettueremo un controllo di incrocio dati con la motorizzazione, nel caso delle revisioni, e dell’Ania nel caso delle assicurazioni. Se l’alert verrà confermato dall’incrocio dei dati, allora ci sarà la sanzione. Con le stesse modalità potremo utilizzare le immagini delle altre telecamere dislocate nel territorio per l’accertamento di tutte le violazioni al codice della strada o reati”. “Come previsto dalla norma – ha concluso l’assessore Giacalone – la Polizia Municipale è a supporto delle forze dell’ordine in materia di sicurezza. La condivisione di tutte le immagini di videosorveglianza è pertanto fondamentale per consentire alle forze dell’ordine ed all’Autorità giudiziaria di intervenire in caso di accertamento reati”.