Eventi nel week end: Marsala e Petrosino danno il via alle celebrazioni di Natale￼

Marsala e Petrosino danno il via alle celebrazioni di Natale. In pieno centro storico a Marsala l’accensione dell’albero in Piazza Loggia si terrà con una serie di iniziative correlate il 7 dicembre dalle ore 17.30. L’accensione dell’Albero della Pace segna l’inizio degli eventi legati alle Festività Natalizie e di Fine Anno. L’Amministrazione ha definito il calendario degli appuntamenti che – grazie alle Compagnie teatrali, le Associazioni culturali e gli Artisti coinvolti – accompagneranno le giornate di questo periodo di festa. In più, subito dopo l’accensione dell’Albero – sponsor ufficiale dell’evento è la ditta Gianquinto – dalla facciata di Palazzo VII Aprile scenderanno i “babbo natale” di Alta Quota per donare dolci caramelle ai bambini intervenuti. Dal 13 al 23 dicembre, presso Finestre sul Mondo in via Sibilla 36, si terrà la 39ª Mostra dei Prodotti del Commercio Equo e Solidale organizzato come da tradizione dall’associazione Amici del Terzo Mondo,

La parrocchia di Terranova Bambina, guidata da padre Tommaso Lombardo, celebra festa dell’Immacolata Concezione l’8 dicembre. Oltre alle celebrazioni religiose delle ore 9.30 e 11.30, si terranno alcuni momenti di ballo, canto nel pomeriggio con accensione dell’albero di Natale nel segno del riuso. Dal 6 all’8 dicembre il MarsalaDocFest sarà l’occasione per apprezzare e promuovere il Marsala. Un vino contemporaneo e versatile, in grado di sorprendere attraverso nuovi stili di consumo. #UnexpectedMarsala sarà il file rouge di questi 3 giorni dedicati al Marsala. Il Consorzio ospiterà a Marsala giornalisti ed operatori del settore che saranno coinvolti in una serie di iniziative promozionali sul territorio.

All’Otium di Marsala al 106 di via XI Maggio, sabato 7 dicembre alla ore 19 si terrà il concerto jazz “Focus Duet”, viaggio musicale che unisce la voce di Simona Trentacoste e la chitarra di Francesco Guaiana. Il concerto si realizza grazie all’ Associazione Musicale Etnea e con il patrocinio del Ministero della Cultura e dell’ Assessorato al Turismo della Regione Siciliana. Ticket 10 euro, 15 euro non associati. Per info scrivere su WhatsApp: 333 7277176. A Petrosino l’Amministrazione comunale ha programmato una serie di appuntamenti che si terranno dall’8 dicembre al 6 gennaio. Si inizia l’8 alle ore 19 in Viale Giacomo Licari con la tradizionale accensione dell’albero di Natale. Si esibiranno per l’occasione l’Orchestra e il Coro dell’Istituto “Gesualdo Nosengo”. L’albero di Natale è stato realizzato con il supporto e la collaborazione dell’associazione “I picciotti di via Cafiso APS Petrosino”. Ci sarà anche un Villaggio di Natale.