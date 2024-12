Giornata della Disabilità, assessori e consiglieri comunali marsalesi visitano il centro Helios

Nella Giornata internazionale per i diritti delle persone disabili, l’Amministrazione comunale di Marsala ha trascorso momenti di condivisione con giovani e adulti del Centro diurno comunale Helios. Presenti l’assessore Giusy Piccione, i consiglieri Lele Pugliese e Giancarlo Bonomo, gli operatori e i volontari del Centro hanno organizzato momenti di animazione che hanno coinvolto tutti. L’assessore Piccione ha dichiarato nel corso della visita: “Un momento speciale, ricco di emozioni e sorrisi, nel segno dell’inclusione e del rispetto reciproco. Il calore e l’entusiasmo che si respira nel Centro sono alla base di una comunità solidale, dove ogni persona possa sentirsi valorizzata e amata”. Momenti musicali, con balli e canti, hanno allietato il pomeriggio, nel corso del quale non sono mancate divertenti sorprese come l’arrivo di animatori mascherati e doni per tutti. A conclusione, la torta e la foto a ricordo di una emozionante giornata di festa.