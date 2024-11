Marsala: auto si incastra sotto le sbarre del passaggio a livello, traffico in tilt

Trenta minuti dietro le sbarre di un passaggio a livello in attesa del treno. Sembra l’incipit di una storia di altri tempi, eppure è realtà quotidiana per gli automobilisti che percorrono la tratta Marsala-Mazara-Castelvetrano. Da quando i treni sono tornati a transitare su questa linea, sono riapparse anche le lunghe code e i disagi che ne derivano. Ma questa volta sembra esserci un motivo ben più grave: un’auto è rimasta incastrata all’interno del passaggio a livello mentre le sbarre si stavano chiudendo. Il treno quindi si è dovuto fermare per evitare un impatto ben più grave. Sul posto gli agenti della Polfer per i rilevamenti del caso e i Carabinieri della locale stazione. Si sta cercando di rimuovere il veicolo dai binari. Secondo fonti della Polizia ferroviaria, non ci sarebbero feriti. Purtroppo però è l’ennesimo caso di un mancato rispetto delle norme di attraversamento della linea ferrata.