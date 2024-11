Torneo Open, tennisti marsalesi in medaglia￼

Oltre 50 tennisti provenienti da tutta la Sicilia Occidentale si sono dati battaglia al Sunshine Tennis Club Marsala Morana Salus per il classico Torneo Open di fine stagione. Ottimo il livello espresso dai giocatori in campo. Molto sentita la prima semifinale in cui ha prevalso Antonio Giacalone su Enrico Rubino al match tie break. Nella seconda semifinale successo agevole di Davide Ezecchia su Andrea Adamo. Nella finale, Ezechia dopo un primo set vinto per 63, ha subito il ritorno di Giacalone che si è aggiudicato la seconda frazione a 75. Nel match tiebreak che ha deciso il torneo, Ezechia è stato più freddo nei momenti importanti. Nel singolare femminile finale tutta palermitana tra Amoroso e Freni che hanno deliziato il pubblico presente con un tennis molto efficace. Questi i risultati del singolare maschile alle semifinali: Giacalone/Rubino 63 46 10 8; Ezecchia/Adamo 61 63. In finale: Ezechia Giacalone 63 57 102. Nel finale singolare femminile: Amoroso/Freni 76 61.