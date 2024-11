“Strade dissestate e pericolose, il Comune di Salemi intervenga”

Il consigliere comunale del gruppo misto, Dario Verde, ha presentato una dettagliata richiesta all’Amministrazione comunale, evidenziando lo stato di degrado in cui versano diverse strade del territorio e sottolineando l’urgenza di interventi di manutenzione e messa in sicurezza.

Verde segnala come numerose vie siano caratterizzate da buche, crepe e dossi, condizioni che mettono a rischio il transito veicolare e causano disagi ai cittadini. “L’incuria delle strade non solo comporta potenziali danni ai veicoli, costringendo i residenti a sostenere spese per le riparazioni, ma rappresenta anche un rischio per la sicurezza fisica degli utenti della strada“, ha dichiarato il consigliere. Tra le strade più dissestate, le vie di Fontanabianca, San Ciro, Carbinarusa, Filci-Bagnitelli-Polizzo, Filci-Castagna, Musita, Pusillesi-Dimina, Pusillesi-Ulmi, Ulmi-Sinagia, e il tratto che dall’ex macello di contrada Cuba porta a contrada Torretta.

Particolare attenzione è stata riservata alla strada urbana di via Marsala-Matteotti, che attraversa un’area con un’alta concentrazione di attività commerciali. La carreggiata è stretta a causa della presenza dei marciapiedi e dei parcheggi, situazione che peggiora a causa della velocità sostenuta a cui spesso transitano le autovetture, mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni. “Esistono strumenti come i dissuasori di velocità, che potrebbero essere installati per ridurre il pericolo soprattutto nelle zone ad alta frequentazione pedonale come scuole, negozi e aree residenziali” ha suggerito Verde. Situazioni di particolare pericolosità altresì nelle strade periferiche: in quella che scende dal costone di Monte delle Rose, in un tratto parallelo alla via Paolo Oliveri, non c’è guard-rail nonostante la forte pendenza. Un altro punto critico è rappresentato dalla via che dalla frazione di Pusillesi conduce alla statale 188 per Marsala, caratterizzata da tratti in discesa pericolosi e anch’essi privi di barriere di sicurezza. “Nella discesa della strada del Pioppo, i guard-rail stanno franando, aggravando ulteriormente il rischio per gli automobilisti“, indicando che le transenne presenti non sono sufficienti e stanno scivolando insieme alla struttura.

Il consigliere ha quindi rivolto una serie di domande al Sindaco, chiedendo se l’amministrazione abbia intenzione di: intervenire per il rifacimento delle strade segnalate, al fine di garantire una maggiore sicurezza per il transito veicolare e pedonale; valutare l’installazione di riduttori di velocità (dossi, bande sonore, ecc.) lungo il tratto di via Marsala e via Matteotti, in particolare prima della curva e dell’incrocio con via Rocche di San Leonardo, zona nota per la sua pericolosità; considerare l’installazione di dissuasori di velocità in via Padre Maurizio Damiani, nel tratto che va dall’Hospice fino al Bar Centrale, e in via San Leonardo, dove sono presenti scuole, attività commerciali e la chiesa dei Cappuccini, area che ha visto verificarsi incidenti mortali; analizzare la possibilità di installare un guard-rail lungo la strada che scende dal costone di Monte delle Rose; ridurre la pericolosità del tratto che da Pusillesi sbocca nella statale 188, mediante interventi di sicurezza stradale.

Verde conclude la sua richiesta ricordando che le aree indicate sono a elevato rischio di incidenti, facilmente prevenibili se l’amministrazione decidesse di intervenire tempestivamente con misure adeguate: “La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità e non possiamo permettere che la mancanza di manutenzione continui a mettere a rischio la vita delle persone“. Ora la palla passa al sindaco e alla Giunta comunale, che dovranno decidere se e come intervenire per rispondere alle criticità sollevate.