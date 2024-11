Sottopasso di via Virgilio, dichiarazione del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida

«Smentendo le improvvide notizie diffuse dall’Onorevole Giuseppe Bica di FdI circa il de profundis del sottopasso che riunificherà la Città di Trapani, ci rassicurano le dichiarazioni del Commissario ingegnere Palazzo circa il prosieguo dei lavori FS anche per il sottopasso, con l’auspicio che abbiano a recuperare sul tempo perduto. A tal riguardo, per le vie brevi, ho già invitato il Commissario Palazzo a notiziarci sulle tempistiche.

Ci aspettiamo invece vitali notizie dall’Onorevole Bica circa il finanziamento della promessa urbanizzazione (rete fognaria in primis) per Villa Rosina nonché una netta presa di posizione nei confronti del governo circa l’esclusione di Fulgatore e Calatafimi da sedi idonee per ospitare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi.

Nessuna replica, invece, alle dichiarazioni della minoranza consiliare FdI, anche perché la politica è una cosa seria ed il loro abbaiare alla luna ad ogni piè sospinto per poi votare contro gli strumenti finanziari vitali per i servizi da erogarsi ai trapanesi (ad esempio dalla mensa alle azioni sociali, dalle manutenzioni cimiteriali a quelle stradali ed idriche), la dice lunga sulla natura del loro manifesto amore viscerale per Trapani».