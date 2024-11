Piove abbondante dentro l’Università di Palermo, Vigili del Fuoco in azione

In un’ala dell’Università di Palermo, l’Edficio 19 di viale delle Scienze, piove letteralmente dal tetto. E’ successo durante le lezioni, per i corsisti del Tfa (tirocinio formativo attivo) per le specializzazioni al sostegno. Le precipitazioni del primo pomeriggio di ieri hanno creato disagi anche all’interno dell’ateneo palermitano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area. L’acqua piovana scendeva abbondante all’interno della struttura sotto gli occhi increduli di studenti e docenti che non potevano fare altro che restare fermi a guardare quello che stava accadendo.