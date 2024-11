Trapani: rompe il braccialetto elettronico e se ne va in giro in via Fardella

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, a conclusione di mirati servizi per il controllo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, hanno arrestato due trapanesi per evasione dal regime degli arresti domiciliari cui erano sottoposti.

Per entrambi, un 48enne e un 24enne, è scattato l’arresto in flagranza poiché si sarebbero allontanati immotivatamente dalle rispettive abitazioni. In particolare il 24enne, in regime di domiciliari per una serie di furti che avrebbe messo a segno ai danni di attività commerciali del centro storico, avrebbe preventivamente danneggiato il braccialetto elettronico prima di allontanarsi. La rottura del dispositivo ha fatto scattare l’allarme e l’attivazione delle ricerche da parte dei carabinieri che lo hanno rintracciato mentre camminava, in piena notte, nella centralissima via Fardella. A seguito del rito direttissimo entrambi sono tornati agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.