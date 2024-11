A Mazara denunciati 4 soggetti tra droga e spranghe pericolose

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, nel fine settimana appena trascorso, hanno svolto un servizio straordinario finalizzato a incrementare i controlli alla circolazione stradale, alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e al contrasto agli stupefacenti.

Durante i controlli sono state identificate oltre 80 persone, sequestrate 2 autovetture (prive dei requisiti idonei alla circolazione) ed elevate 9 contravvenzioni per violazioni al codice della strada. Tra le persone sottoposte a controllo, 2 sono state segnalate alla Prefettura di Trapani poiché trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, mentre sono stati denunciati in stato di libertà: un 52enne del luogo ed un 26enne di nazionalità straniera (trovati rispettivamente in possesso, nella propria autovettura, di un tubo in polietilene e di una barra metallica di circa 1 metro, con impugnature artigianali), per porto di armi od oggetti atti ad offendere;

un 41enne salemitano, trovato all’interno di un esercizio commerciale in violazione del divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico intrattenimento (DACUR), cui era sottoposto nel comune di Salemi; un 38enne del luogo, trovato nei pressi dell’abitazione della coniuge in violazione del provvedimento del divieto di avvicinamento cui era sottoposto.