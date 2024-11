Il castelvetranese Sasha Dlt pubblica il singolo “Ragazzo d’oro”. Ascolta

È disponibile su YouTube e Spotify il nuovo singolo dell’artista castelvetranese Sasha Pizzo, in arte Sasha Dlt, intitolato “Ragazzo d’oro”. Il brano, nato da un’esperienza personale vissuta dall’artista, unisce sonorità pop e blues, mostrando una chiara impronta cantautorale. “È nato tutto in casa, mentre mi rifugiavo nella mia chitarra”, racconta Sasha. “Ho trovato un giro di accordi che mi suonasse bene, poi li ho resi più interessanti, sviluppando una base più accattivante. Una volta creata una bozza, ho lavorato al testo. Successivamente mi sono recato alla The Vocal Academy di Mazara del Vallo, dove con Riccardo ed Ermes Russo abbiamo perfezionato la composizione. Dopo le registrazioni in accademia, Ragazzo d’oro ha visto ufficialmente la luce il 21 ottobre”.

ASCOLTA RAGAZZO D’ORO SU YOU TUBE:

Nel brano, la chitarra elettrica, strumento principale dell’artista, è protagonista. Presente durante l’intera canzone, si distingue in un assolo tra il primo ritornello e la seconda strofa, con una distorsione più aggressiva nello special. Il pezzo è un equilibrio tra melodia e intensità, con influenze blues che arricchiscono il suo stile pop cantautorale. Durante le fasi di registrazione, Sasha ha interpretato non solo il ruolo di cantante, ma ha anche suonato chitarre acustiche ed elettriche, basso elettrico e synth. La batteria è stata curata dal maestro Riccardo Russo, contribuendo a un arrangiamento che valorizza le sfumature del brano. Attualmente, “Ragazzo d’oro” è disponibile su YouTube e Spotify, e presto sarà accessibile su altre piattaforme digitali come iTunes, Amazon Music, Apple Music e Deezer. Il brano può già essere utilizzato su Instagram e TikTok. Ascolta il brano su SPOTIFY.