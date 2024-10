Fare squadra per fronteggiare la crisi, nuovo incontro a Mazara con il settore vitivinicolo

I sindaci di Mazara del Vallo (Quinci), Marsala (Grillo) e Petrosino (Anastasi) chiamano a raccolta i colleghi primi cittadini ed i parlamentari del territorio provinciale per fronteggiare in maniera unitaria con proposte condivise le conseguenze che la grave crisi climatica sta provocando sull’agricoltura dei territori della nostra Provincia e in particolare sul settore vitivinicolo. Un incontro allargato a tutti i sindaci e presidenti dei consigli comunali dei comuni della Provincia nonché ai parlamentari del territorio, alle associazioni di categoria ed ai rappresentanti delle Cantine Sociali è stato indetto per giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 19,00 presso il Seminario Vescovile di Mazara del Vallo, reso gentilmente disponibile dal Vescovo Giurdanella cha ha assicurato la sua partecipazione.

“Non è più rinviabile – dicono Salvatore Quinci, Massimo Grillo e Giacomo Anastasi – mettere in atto una strategia condivisa per salvaguardare un comparto vitale per l’economia di tutto il territorio provinciale qual è l’agricoltura ed in particolare il settore vitivinicolo che rischiano il collasso per problemi strutturali aggravati dalla grave crisi climatica. Nel ringraziare il Vescovo Giurdanella per il sostegno e la sensibilità dimostrati auspichiamo una massiccia partecipazione all’incontro che ha l’obiettivo di elaborare e condividere un documento congiunto per sollecitare interventi concreti e urgenti a sostegno del comparto che altrimenti rischia il collasso”.