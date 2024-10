Lo Curto denunciata dal suo ex autista, arriva la replica del suo legale

Aveva svolto le mansioni di autista privato Eleonora Lo Curto dal 2018 al 2022, ora le contesta i pagamenti ricevuti rivolgendosi al tribunale del Lavori di Marsala. Davide Sorrentino. sostiene che per i primi cinque mesi di lavoro è stato pagato pagato in nero. Poi, ho avuto un contratto part-time per 24 ore settimanali, ma di fatto lavorava per più trmpo. Oggi l’uomo che lavora come guardia giurata, tramite il suo legale Antonino Marra ha fatto ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Marsala per vedersi riconoscere le differenze retributive dall’esponente politico per cui ha lavorato.

Differenze che secondo il legale del lavoratore, ammonterebbero ad oltre 64 mila euro. La causa ha già visto la celebrazione di alcune udienze.

La prossima udienza davanti al giudice del lavoro della vertenza contro Eleonora Lo Curto, si terrà il 5 novembre. Ad assistere l’ex deputata regionale Eleonora Lo Curto è l’avvocato Duilio Piccione. Tra i documenti presentati dall’ex autista, anche le copie degli assegni del periodo in cui sarebbe stato pagato “in nero” a 500 euro al mese.

“Fa specie rilevare – afferma l’avvocato Piccione -che il Sorrentino abbia comunicato agli organi di stampa l’esistenza di tale giudizio proprio adesso, ovvero all’indomani della nomina dell’ Onorevole Lo Curto a Vicepresidente dell’Associazione Nazionale

Antimafia “In movimento per la legalità”. Ribadendo la massima fiducia nell’Organo giudicante,ci si riserva di valutare eventuali azioni legali da intraprendere per l’evidente e maldestro tentativo di danneggiare l’On. Lo Curto a procedimento non concluso e in assenza di giudizio”.