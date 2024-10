A Mazara il rischio di allagamenti si argina costruendo una nuova condotta fognaria

Prosegue l’azione dell’Amministrazione comunale di Mazara, per il miglioramento del deflusso delle acque piovane e la prevenzione allagamenti. Grazie ad un finanziamento complessivo di circa 700mila euro del Dipartimento Regionale di Protezione Civile verrà realizzata una nuova condotta fognaria dedicata al deflusso delle acque bianche nei tratti di via Salemi e via della Ginestra.

L’impresa aggiudicataria dei lavori è la EDILE VNA Società Cooperativa di Raffadali, che ha offerto un ribasso del 36,8246% sull’importo dei lavori a base d’asta di € 519.443,76 oltre oneri di sicurezza e costi di manodopera non soggetti a ribasso. Progetto e direzione dei lavori sono stati affidati al tecnico esterno, architetto Giuseppe Buscarino. Per il settore tecnico comunale il procedimento è seguito dal geometra Alberto Gancitano. Oggi i lavori sono stati consegnati all’impresa aggiudicataria che inizierà a breve gli interventi con conclusione prevista entro al fine dell’anno.

L’allerta meteo diramata dal Dipartimento della Protezione Civile nei giorni scorsi ha fatto crescere il rischio allagamenti con l’ausilio inoltre di personale e mezzi delle associazioni di volontariato.