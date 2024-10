Scontro tra cinque auto e una moto sulla Palermo-Mazara, tre feriti

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. L’incidente ha visto coinvolti 5 mezzi, quattro auto e una moto. E’ successo poco dopo le 12.30 nei pressi dello svincolo di Carini dell’A29 in direzione Palermo. A riportare le conseguenze peggiori è stato il conducente a bordo della moto. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato con elisoccorso al Civico. Altre due persone sono rimaste ferite, ma in modo lieve, e sono state portate in ospedale.