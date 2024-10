Mazara: morti cani di quartiere, l’Enpa denuncia il caso

La tragica vicenda di Achille e Blanco, i due cani di quartiere di Mazaro del Vallo, ha scosso profondamente la comunità locale e i volontari dell’Enpa che se ne occupavano. Dopo giorni di assenza, i loro corpi sono stati trovati in condizioni terribili, con segni evidenti di violenza su almeno uno dei due. Questo atto crudele non solo ha causato indignazione tra i cittadini che li conoscevano e li curavano, ma ha anche mobilitato le autorità competenti, come i carabinieri e il servizio veterinario dell’Asp.

L’Enpa ha già avviato le procedure legali per assicurare che i responsabili vengano perseguiti e che simili atrocità non passino inosservate. La presidente nazionale dell’associazione, Carla Rocchi, ha espresso la speranza che le indagini possano portare alla verità sui fatti, e ha evidenziato la devastazione provata dai volontari che da anni si prendevano cura dei due maremmani. Achille e Blanco erano benvoluti nella comunità, con molti cittadini che li accudivano con cibo, acqua e affetto. Dopo essere stati sterilizzati, erano stati reintrodotti nel quartiere, dove vivevano in libertà, spesso visibili vicino ai negozi in cerca di cibo. Nonostante i tanti tentativi dei volontari di trovare una casa per loro, purtroppo, non erano mai stati adottati. Ora la comunità è unita nel chiedere giustizia per questi animali indifesi, sperando che la legge possa punire chi ha commesso questo atto di violenza.