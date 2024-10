Inizia Insolito Marsala: arte, degustazioni e… Leoni di Sicilia

Il 2 ottobre ha avuto inizio la prima edizione di Insolito Marsala, il festival che intreccia arte, gastronomia, vino e ospitalità, ha preso il via ieri al Complesso Monumentale San Pietro di Marsala. Una prima giornata densa di incontri, workshop e momenti culturali, che ha offerto spunti di riflessione sul futuro del settore Ho.Re.Ca. e della comunicazione del vino, grazie alla partecipazione di esperti nazionali e internazionali.

Vino e Ho.Re.Ca.: una trasformazione in atto

Il panel “Come cambia l’impresa Ho.Re.Ca.” ha aperto la giornata, coinvolgendo Andrea Mongilardi (Bargiornale), Simone Puorto (Travel Singularity) e la giornalista enogastronomica Mariagrazia Villa, che hanno esplorato le nuove dinamiche dell’ospitalità e della ristorazione nell’era digitale. Subito dopo, Marco Rossi (Marketing e Export Strategy) e Paolo Lottero (Digital Strategist) hanno approfondito l’evoluzione del marketing del vino, esplorandone le dinamiche di comunicazione con il panel “Il racconto del vino tra autenticità e contenuto qualitativo”, focalizzandosi sulle sfide e opportunità nel comunicare il valore del vino sui mercati globali. Giovanni Ballarini, Presidente onorario dell’Accademia Italiana della Cucina, ha poi presentato l’intervento “Chi beve vino campa (anche) 100 anni”, approfondendo il legame storico tra vino e salute.

Innovazione e comunicazione digitale

Parallelamente, si è tenuto il primo modulo del Digital Creation Workshop, un approfondimento sulle tecniche di marketing digitale per il potenziamento della visibilità e del brand nel mondo dell’enogastronomia. Adriano Amoretti (Cantina Social di Torino) e Enza Bergantino (winelover e CEO di JackLeRoi) hanno condotto la sessione, spiegando come utilizzare strumenti digitali per potenziare la visibilità del marketing digitale raccontando il vino in maniera inedita.

Innovazione digitale: Twine e l’enoturismo del futuro

Nel pomeriggio, è stato presentato Twine, il progetto di digitalizzazione che ha portato un cortile virtuale di Palazzo Fici e l’Enoteca “Strada del Vino di Marsala” nel mondo digitale, con un’esperienza immersiva che celebra una prima digitalizzazione del vino siciliano. Un’iniziativa che ha dato un assaggio delle potenzialità che il digital, gli spazi virtuali e l’intelligenza artificiale possono portare nell’universo enogastronomico. Un interessante connubio tra vino e nuove tecnologie, che ha creato un ponte tra tradizione e innovazione.

Sapori di diversa tradizione: Culatello e Marsala

Si è quindi svolta la degustazione a numero chiuso “Le nebbie della Bassa e del Po si mescolano con il sale e il mare di Marsala”, organizzata dal Consorzio del Culatello di Zibello. Un evento esclusivo, che ha messo a confronto sapori del nord e del sud Italia, in un dialogo gastronomico affascinante, che ha raccontato l’incontro tra due tradizioni uniche.

Arte e degustazioni alle Saline Genna

La prima giornata si è conclusa con un evento aperto a tutto il pubblico alle Saline Genna, dove arte e territorio si sono incontrati in uno dei luoghi più suggestivi di Marsala. Un aperitivo al tramonto accompagnato da una performance di live painting. Un incontro tra arte, cibo e territorio, dove i sapori della Sicilia hanno incontrato l’arte in uno scenario naturale unico.

Oggi a Insolito Marsala

La giornata di oggi prosegue con incontri dedicati all’ospitalità internazionale, con ospiti come Henri Roelings, fondatore di Hospitality Net (il più grande blog sull’ospitalità al mondo), e Michael C. Cohen, managing partner di GAIN Advisors (grande società di consulenza mondiale), che discuteranno delle tecnologie emergenti e di come queste stanno trasformando l’industria dell’accoglienza a livello globale. Si parlerà inoltre dell’innovazione tecnologica applicata agli hotel con Jacopo Longhi e Andrea Palmoso di Next Level Hospitality. La giornata si concluderà con l’attesissimo incontro con Stefania Auci, autrice del bestseller I Leoni di Sicilia, che condividerà che condividerà aneddoti, curiosità ed esperienze inedite della saga dei Florio e di come la loro storia imprenditoriale e personale si colleghi a Marsala, al vino e all’intera isola. Insolito Marsala proseguirà fino al 6 ottobre, con appuntamenti imperdibili e suggestivi, con l’obiettivo di ispirare ed esplorare nuove prospettive per l’arte, l’enogastronomia e l’ospitalità.