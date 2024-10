Il Futsal Mazara presenta la nuova stagione. L’obiettivo è stupire ancora

È stata presentata venerdì scorso la nuova stagione del Futsal Mazara che vedrà i gialloblu impegnati per la prima volta nel campionato di Serie A2. Grande attesa per l’esordio degli uomini di mister Bruno come testimoniato dalla presenza dell’amministrazione, rappresentata dal sindaco Salvatore Quinci e dall’assessore allo Sport Vito Billardello, oltre ai molti tifosi che già lo scorso anno assiepavano gli spalti del Palazzetto. Il torneo prenderà il via sabato 12 ottobre con la squadra mazarese che sarà impegnata a Messina, mentre sette giorni dopo è in calendario lo storico esordio casalingo in A2, contro il Monopoli. La conferenza è stata l’occasione per la società di presentare l’organigramma societario, lo staff tecnico e conoscere i nuovi protagonisti in maglia gialloblu, il nuovo roster che mister Enzo Bruno avrà a disposizione, le nuove divise e illustrare gli obiettivi di quest’anno.

Il presidente Filippo Maggio, visibilmente emozionato, guarda anche al passato: “Abbiamo cominciato quest’avventura in piena era Covid, ricordo ancora i tamponi e le certificazioni per un semplice allenamento. Adesso ci ritroviamo in Serie A2, in questo primo triennio abbiamo raggiunto grandissimi risultati e non è un caso, dietro c’è un grande lavoro, grande dedizione. Questa non è una conferenza, sembra di essere in un Palazzetto per una gara vista la grande partecipazione. E questo mi rende orgoglioso. In Italia tanta gente resta stupita dei nostri sold out”. Sugli obiettivi il presidente è chiaro: “Ci affacciamo a questo nuovo campionato con umiltà, saremo una matricola. Però sempre con la voglia di non porci limiti, noi abbiamo fatto di tutto per dare alla città di Mazara una squadra importante”.

A sottolineare i risultati della società anche il sindaco, Salvatore Quinci: “Il Futsal Mazara è entrato nel cuore e nella mente di tutti gli sportivi mazaresi. L’anno scorso non è stata solo un’esplosione per la conquista della serie superiore, dietro c’è stato un movimento spontaneo in grado di catturare tante famiglie. Ricordo ancora quando nel 2021 ho ricevuto i dirigenti che mi hanno illustrato il loro progetto. Mai e poi mai avrei potuto immaginare certi risultati, raggiunti con una competenza sorprendente, la società ha dimostrato di essere organizzata e strutturata”. E il primo cittadino ha poi annunciato: “Stiamo lavorando con la dirigenza affinché la città di Mazara del Vallo possa diventare sponsor del Futsal, così porterà in giro per l’Italia il nome di Mazara, città turistica”.

L’assessore allo Sport Vito Billardello si è soffermato sui meriti del club e anche sulla situazione relativa all’impiantistica: “Sicuramente è un motivo d’orgoglio dell’amministrazione comunale per l’attenzione che in questi anni abbiamo dato per la promozione di tutte le discipline sportive e l’impegno messo per coinvolgere sempre più realtà e aumentare l’offerta dell’impiantistica sportiva. Continueremo ad andare in questa direzione, le strutture sono fondamentali per dare opportunità non soltanto a una realtà straordinaria come il Futsal, ma anche possibilità alla nostra comunità e ai nostri bambini di poter esprimere le proprie capacità fin dalla più tenera età”.

Infine, un applauditissimo mister Vincenzo Bruno ha tracciato un bilancio delle prime settimane di preparazione, volgendo uno sguardo al campionato: “C’è tanta emozione, ma anche la responsabilità verso una città che l’anno scorso ci ha visti vincere. E paradossalmente vincere ti carica di responsabilità e grandi attese. C’è la voglia di fare bene e provare a ripetere quanto fatto lo scorso anno a livello soprattutto di gruppo, di leggerezza mentale”. Questo è infatti il segreto del successo secondo il tecnico: “L’anno scorso siamo riusciti a creare una grande armonia che speriamo di ricreare quest’anno con i nuovi acquisti che dovrebbero darci tanta qualità in più e tanta esperienza”.