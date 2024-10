Trapani Calcio: Mister Aronica si laurea in Scienze Motorie

“Mister Salvatore Aronica ha conseguito la laurea in Scienze Motorie con la tesi dal titolo Attività fisica e sport nella terza età. Al tecnico granata le congratulazioni da parte di tutta la società” è il messaggio di auguri che l’FC Trapani 1905 ha rivolto pubblicamente al proprio allenatore che ieri si è laureato. Nonostante gli importanti impegni prima da vice di Torrisi e poi da allenatore nella panchina di serie C, Mister Aronica ha avuto anche il tempo di laurearsi e studiare quella che è la materia per cui lavora, peraltro. Terminato l’impegno universitario Aronica tornerà ad occuparsi dei suoi granata che stanno ottenendo ottimi successi e tanti goal in campo.