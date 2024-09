Marsala, il consiglio inizia la discussione sul “Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima”

Alla presenza di 16 consiglieri, il consiglio comunale di Marsala che si è riunito nel pomeriggio del 24 settembre, ha proseguito con la trattazione già avviata nella precedente seduta delle delibere riguardanti il “riconoscimento di debiti fuori bilancio”.

Approvati all’unanimità dieci atti, successivamente è stata aperta la discussione sul “Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc)”, previsto dal “Patto dei sindaci” dell’Unione Europea per il raggiungimento degli obiettivi comunitari in campo energetico-ambientale. Sul punto è intervenuto l’assessore Francesco Marchese con delega all’Ambiente, mentre gli aspetti tecnici dell’argomento sono stati illustrati dal dirigente Pier Benedetto Mezzapelle. Aperto il dibattito, sono intervenuti Antonio Vinci anche nella qualità di presidente della Commissione Urbanistica, Gabriele Di Pietra, Rino Passalacqua, ai quali ha poi fornito ulteriori chiarimenti lostesso dirigente Mezzapelle. Conclusi gli interventi e preso atto che la Commissione sarà ancora impegnata ad approfondire il punto in discussione, il presidente ha chiuso la seduta aggiornando i lavori a domani, giovedì 26 settembre, alle ore 17:00.