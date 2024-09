Bonus caro voli, Schifani: “Allarme infondato, pronti altri 6 milioni di euro”￼

«Nella manovra finanziaria di assestamento di bilancio, alla quale stiamo lavorando già da tempo, abbiamo previsto uno stanziamento di sei milioni di euro che serviranno a garantire la copertura finanziaria per il bonus “caro voli” per tutto l’anno». Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. «L’iniziativa introdotta dal mio governo – continua il presidente della Regione – ha riscosso notevole successo, dimostrato da oltre un milione e cento mila utenti che ne hanno già usufruito e dagli oltre 13 milioni e mezzo di euro di rimborsi effettuati. Una misura, unica in Italia, che ha consentito di alleggerire, seppur parzialmente, l’impennata delle tariffe aree, soprattutto in alcuni periodi dell’anno. Le polemiche di queste ore appaiano, quindi, stucchevoli e fuori luogo».