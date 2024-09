Terremoto nel trapanese, attivate le funzioni di Protezione Civile a Marsala

Con una direttiva a firma del sindaco Massimo Grillo, è stata disposta a Marsala l’attivazione delle funzioni di Protezione Civile comunale. Sono quelle di competenza del Centro operativo (COC) e riguardano, in questa fase, la ricognizione precauzionale degli immobili pubblici sensibili, delle infrastrutture a rete e delle opere ingegneristiche stradali. Il provvedimento sindacale, in particolare, richiama la nota emanata dalla Prefettura di Trapani, in cui si invitano i Comuni a seguire l’eventuale evoluzione del fenomeno sismico e pre-allertare i referenti dei piani di emergenza locali.

L’iniziativa segue gli eventi sismici che si sono verificati nella giornata di sabato 21 settembre: il primo e più forte, alle 5 del mattino, con una scossa di terremoto di 4.1 ML avvertita dalla popolazione; l’altro, rilevato nel pomeriggio dall’Ingv, è stato invece di magnitudo pari a 2.2 ML. In entrambi i casi l’epicentro è stato individuato in mare, a circa 40 km dalle coste marsalesi.