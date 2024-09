Il Giovinetto Petrosino inizia dalla panchina: arriva Carmelo Benigno

Carmelo Benigno dalla prossima stagione sarà l’allenatore della Puleo Il Giovinetto Petrosino. Buone notizie per la pallamano locale, che continua il suo percorso in serie B. Lascia la panchina quindi Onofrio Fiorino, dopo 42 anni ininterrotti per dedicarsi alla società e al ruolo di consigliere federale FIGH dopo la rielezione fino al 2028. “Sono felice di potere finalmente lasciare la mia panchina per poter tirare il fiato, potermi dedicare meglio alla crescita della società e al mio ruolo di Consigliere Federale, soprattutto dopo che il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Stefano Podini, mi ha assegnato la difficile e impegnativa delega alla Scuola e alla attività promozionale. Sono orgoglioso e motivato nell’affrontare questa nuova sfida e spero di poter dare un contributo importante per la crescita del nostro movimento”, dice Fiorino.

Entrano in società alcuni dirigenti come Rocco Vinci, Andrea Vanella, Nazzareno Summa, Enzo Chirco, Maurizio Margeri, Piero Pellegrino. Tommaso Fiorino si occuperà dei giovanissimi mentre a Carmelo Benigno guiderà la prima squadra, l’under 18 e l’under 16. Benigno, cresciuto nell’ex Handball Marsala, è un volto noto in tutta Italia per aver fatto parte per tanti anni sia delle Nazionali giovanili che della Nazionale senior di Pallamano, sia per aver giocato in diverse società importanti di serie A. Nelle ultime due stagioni, Carmelo Benigno ha ricoperto il ruolo di General Manager dell’Handball Erice, che milita nella massima serie femminile. Adesso già a lavoro con la testa al Campionato.