Continuano i lavori al Depuratore di Valderice: “Troppe lungaggini burocratiche”

Un ulteriore determinante step è stato compiuto per l’attivazione del Depuratore di Sant’Andrea in contrada Annamaria e per la realizzazione della rete fognaria valdericina. Dopo una serie di lungaggini burocratiche, l’Amministrazione comunale ha ricevuto il decreto autorizzativo dell’Assessorato Regionale Energia -Dipartimento Acqua e Rifiuti, per il primo avvio dell’impianto. “Sento il dovere di informare i cittadini – afferma il sindaco Francesco Stabile – che le predette lungaggini sono state determinate dalla presenza di alcuni nuclei abitativi all’interno della fascia di rispetto di inedificabilità assoluta, e pertanto, prima del rilascio autorizzativo al funzionamento, l’Assessorato Regionale ha richiesto un particolare studio, definito “odorigeno”, dal quale è emerso la necessita di realizzare un’adeguata copertura delle vasche di raccolta e di depurazione. Per la copertura delle vasche, grazie ad un lavoro incessante in stretto contatto con gli organi preposti e con il Governo Regionale, abbiamo ottenuto la copertura finanziaria dell’intervento, dal Commissario Straordinario Unico per la Depurazione. L’intervento in questione ha trovato copertura finanziaria all’interno dell’Accordo di Programma Stato-Regione e della delibera CIPESS, lavori che ammontano ad oltre 300 mila euro. Tutto ciò a dimostrazione, che non abbiamo mollato di un millimetro“.

E al fine di accelerare le procedure del primo avvio, è stato proposto, con esito positivo, l’installazione di un filtro per consentire l’immediata attivazione del depuratore, nell’attesa dei necessari lavori di copertura. In queste ore a Palermo il Comune solleciterà l’avvio del secondo stralcio che prevede la realizzazione delle fognature di Bonagia.