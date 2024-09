Ancora niente treni in Provincia di Trapani, bus sostituitivi per Castelvetrano. Ecco cosa succede

Non sembrano esserci buone notizie sul fronte dei treni in Provincia di Trapani. Se da un lato possono gioire gli automobilisti, considerato il tempo di attesa biblico dietro le sbarre automatiche, dall’altro è da aprile che nessun treno attraversa il territorio trapanese con notevoli disagi per i pendolari. Una cosa certa sembra esserci: la proroga fino al 29 settembre per il servizio di bus sostitutivi dei treni sulla linea ferrata Palermo-Trapani via Castelvetrano. Lo scorso 2 aprile Trenitalia aveva fatto sapere che la sospensione delle tratte su linea ferrata si sarebbe protratta fino al 15 settembre ma sembra che i tempi si siano allungati. Per il vero la stessa azienda fa sapere che a breve comunicherà le nuove tempistiche e soprattutto i lavori che sono stati e che stanno per essere eseguiti. Non si può dire che da Castelvetrano a Trapani passando per Marsala, i tecnici e gli operai non siano stati a lavoro; le squadre hanno sempre operato di giorno e di sera ma, ad esempio, alla Stazione di Marsala si sta ancora intervenendo sul sottopassaggio.