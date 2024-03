Dal 2 aprile al 15 settembre non si viaggerà più in treno in provincia di Trapani

Da martedì 2 aprile, quindi subito dopo Pasqua, e fino al 15 settembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale nella linea Piraineto – Trapani, la circolazione ferroviaria è sospesa tra le stazioni di Trapani e Piraineto e i treni regionali sono cancellati e sostituiti con bus.

I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti alle stazioni ad eccezione di: Campobello di Mazara (Viale Risorgimento,169), Mazara del Vallo (SS115, incrocio via Marsala altezza cabina elettrica), Petrosino-Strasatti (Piazza Fiera, SS115), Terrenove (SS115, in corrispondenza del civico 177), Marsala (Corso Gramsci n. 140), Spagnuola (SP21 in corrispondenza della stazione), Mozia Birgi (Piazzola Contrada San Leonardo (SP21)), Marausa (SP21, in corrispondenza di via Papa Isidoro), Paceco (Via Marsala (SS115) incrocio via Stazione), Balestrate (Via Gesù Grande, piazzetta). L’orario dei bus potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale.

I cantieri sono parte integrante di un articolato piano di potenziamento della rete ferroviaria nel Trapanese che prevede il ripristino e l’elettrificazione della linea Palermo-Trapani via Milo, l’installazione della tecnologia ERTMS (European Rail Transport Management System) lungo i 116 km della tratta Alcamo-Castelvetrano-Trapani, importanti lavori di manutenzione straordinaria, la realizzazione del sottopasso di Marsala, del Piano Regolatore Generale della stazione di Trapani e la soppressione di tre passaggi a livello fra Trapani e Paceco.

In particolare, saranno effettuate opere di adeguamento in galleria propedeutiche all’elettrificazione della linea fra Cinisi e Alcamo Diramazione, e attività per l’installazione dell’ERTMS, lo stesso sistema adottato sulle linee alta velocità. Grazie a questa tecnologia sarà garantita una maggiore affidabilità dell’infrastruttura, in termini di migliore regolarità della circolazione e qualità del servizio; l’ERTMS comporterà anche potenziali benefici sulla gestione dei passaggi a livello lungo la linea. Fra Cinisi e Partinico, inoltre, saranno eseguiti importanti interventi di manutenzione straordinaria, lavori di rinnovo del binario e risanamento della massicciata per adeguare l’infrastruttura agli ultimi standard di sicurezza. Nella stazione di Trapani, invece, si lavorerà per la realizzazione del Piano Regolatore Generale mentre a Marsala sarà migliorata l’accessibilità alla stazione grazie all’innalzamento del primo marciapiede, alla realizzazione del sottopasso pedonale e del nuovo secondo marciapiede. Prevista, infine, la soppressione di tre passaggi a livello fra Trapani e Paceco e la realizzazione di un sottovia in prossimità della stazione di Trapani.

Il valore dell’investimento complessivo ammonta a circa 140 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR.