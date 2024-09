Guasto alla pompa di un pozzo, problemi con l’acqua a Petrosino

A causa di un guasto tecnico alla pompa di sollevamento e al motore di uno dei pozzi, potrebbero verificarsi disservizi nell’erogazione dell’acqua in alcune zone del nostro territorio petrosileno. Il personale tecnico ha riparato il guasto nel più breve tempo possibile, tuttavia potrebbero registrarsi cali di pressione e interruzioni temporanee del servizio. “Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione” si legge nella pagina Facebook del Comune di Petrosino.