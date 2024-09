“Iddu”, il film su Messina Denaro sbarca al Festival del Cinema di Venezia. VIDEO

Il cast del film “Iddu – (Sicilian Letters)”, in uscita nelle sale cinematografiche il 10 ottobre prossimo, è sbarcato al Festival Internazionale del Cinema di Venezia. Il protagonista Elio Germano, nei panni di Matteo Messina Denaro, assieme a Tony Servillo e al regista Fabio Grassadonia e Antonio Piazza sono arrivati in barca per poi affrontare il red carpet della nota Festa del Cinema dove è in concorso il lavoro specchio della storia tragica e sprezzante del boss castelvetranese di cosa nostra.

GUARDA IDDU, IL FILM PRESENTATO AL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA: