Climatizzatori in alcune scuole marsalesi, ma c’è ancora chi muore dal caldo

Sono stati ultimati gli interventi di efficientamento energetico in diversi Istituti scolastici di Marsala. Sono scuole comunali, sedi centrali e plessi periferici, che hanno beneficiato di una parte di fondi Pnrr – in totale 340 mila euro – per la sostituzione dei sistemi di climatizzazione vetusti ed energeticamente non più efficienti. L’installazione di nuovi climatizzatori monosplit inverter a pompa di calore, nonché i controlli e la manutenzione degli impianti esistenti e in buone condizioni, hanno riguardato gli istituti comprensivi “Mario Nuccio” e le sue sedi distaccate, l’Alcide De Gasperi di Strasatti-Fornara, la “Stefano Pellegrino” ed i suoi plessi in zona Paolini e tutte le scuole appartenenti alla “Sturzo-Asta”.

Proclami a parte dell’Amministrazione comunale, andiamo a vedere nel particolare cosa è stato fatto. Per il vero gli interventi sono o stanno per essere effettuati. Prendiamo l’I.C. “Sturzo-Asta”, ad esempio. “La sede centrale di via Trapani è coperta da climatizzatori, alcuni nuovi e altri aggiustati grazie ai fondi – ci dice la dirigente scolastica Anna Maria Alagna -; al plesso “Meli” di contrada Addolorata ce n’erano alcuni ma oggi sono stati installati nuovi; al plesso di primaria a Fontanelle i climatizzatori già erano presenti ma in alcune aule, in altre sono stati sostituiti proprio adesso. Rimane scoperto il plesso di Spagnola, alla materna e alla primaria abbiamo le caldaie. Anche a Sappusi ci sono le caldaie, qui hanno sostituito un solo climatizzatore e su un altro è stata effettuata della manutenzione. A Dammusello invece, non ci sono condizionatori, ma i riscaldamenti sì”.

Fortunata anche la ‘Mario Nuccio’ – guidata dal preside nonchè assessore della Giunta Grillo, Francesco Marchese – in cui è stata svolta la manutenzione dei climatizzatori già presenti in aula magna e nelle stanze dirigenziali, le aule invece ne sono sguarnite. Mentre il ristrutturato plesso Caimi di Amabilina aveva già dei climatizzatori nuovi. C’è però chi torna a scuola e muore, letteralmente, di caldo. Questo è il caso dei docenti del Comprensivo ‘Sirtori’ che in vista dell’inizio della scuola, tra il 9 e il 12 settembre, si ritrovano per le riunioni preliminari. Le aule di presidenza e segreteria sono sguarnite di climatizzatori, in primis nella sede distaccata di contrada San Leonardo, e in questi giorni ancora afosi e nei seguenti, con l’arrivo in classe di una mole di studenti molto numerosa, il caldo si farà ancora sentire. Eccome. Bene per le sostituzioni e la manutenzione, ma i servizi da migliorare e le urgenze ci sono in tutte le scuole e bisognerebbe dotarle tutte di riscaldamenti per l’inverno e climatizzatori per l’estate.