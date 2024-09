Meteo Sicilia, ancora anticiclone africano e poi l’estate frenerà

L’estate durerà sino alla prima settimana di settembre, prima di un possibile e radicale cambiamento della circolazione atmosferica per una ciclogenesi mediterranea. Inizio di settembre ancora caldo quindi con l’anticiclone africano che tiene ancora sui 30 i gradi in Sicilia. Una temperatura che rimane tale fino al 10 settembre circa quando entrerà in scena il primo maltempo a frenare la calda stagione. Occhio ai venti: sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità secondo le previsioni della Protezione Civile.