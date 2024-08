Vito Gancitano commissario cittadino della Dc a Mazara

Vito Gancitano, presidente provinciale della DC a Trapani, è stato nominato commissario cittadino del partito a Mazara del Vallo. La nomina è stata ratificata, all’unanimità, dal direttivo provinciale.

“Gancitano saprà svolgere il ruolo di commissario cittadino avviando un nuovo percorso, intensificando un dialogo costruttivo con la comunità, gli amministratori locali, le realtà produttive, le associazioni, coinvolgendo le donne e i giovani che guardano alla Dc con interesse affinché decidano di impegnarsi in prima persona per contribuire insieme allo sviluppo di Mazara”, dichiara Giacomo Scala, segretario provinciale della DC a Trapani.

“Sono onorato di poter assumere questo nuovo incarico – dichiara Vito Gancitano -. La nomina a commissario cittadino rappresenta per me una grande responsabilità e, allo stesso tempo, una straordinaria

opportunità per contribuire attivamente all’ulteriore rafforzamento del nostro partito sul territorio e alla crescita delle nostre comunità”.