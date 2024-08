Twosides, il nuovo singolo di Love Ghost con Ardis. VIDEO

TWOSIDES è una canzone alternative rock oscura e sognante, una canzone sulla psiche della dualità, l’anima chiara e oscura che ognuno di noi ha dentro, rappresenta una collaborazione tra Love Ghost di Los Angeles e Ardis del Messico: la canzone combina testi in inglese e spagnolo ed è stata prodotta da Ervin River (Gera MX, Jayrick).

GUARDA IL VIDEO:

TWOSIDES segue una serie di singoli pubblicati per Love Ghost elogiati da Rolling Stone, Clash, American Songwriter, FLAUNT, Alternative Press, Lyrical Lemonade, Earmilk, Playboy, Grita Fuerte e molti altri. I Love Ghost sono stati recentemente in tournée in Europa, dove hanno suonato al festival Rockpalast trasmesso in tutta la Germania dalla televisione tedesca. A Città del Messico hanno suonato all’Auditorio BB, Indie Foro Rocks, Salón Moctezuma, Trap House, Amazon’s Gamergy Festival, trasmesso in tutta l’America Latina e in molti altri luoghi.

Hanno realizzato canzoni con artisti di tutto il mondo tra cui Rico Nasty, Camidoh, Adan Cruz, Teeam Revolver, Geassassin, Mabiland e Tankurt Manas, solo per citarne alcuni. Finnegan Bell dei Love Ghost è attualmente in Messico per scrivere e registrare con molti artisti latini, tra cui Wiplash, Dan Garcia, Ritorukai, Go Golden Junk, ND Kobi, FLVCKKA, Phyzh Eye, Josue, Young Dupe, Blnko, Helian Evans e molti altri. I produttori con cui stanno lavorando in Messico includono Shantra (l’ultimo album dei Santa Fe Klan), BrunOG (nominato ai Latin Grammy) e SAGA. Hanno molte altre canzoni in arrivo quest’anno incluso un intero album con il chitarrista e produttore dei Marilyn Manson dal nome Tim Skold, album commissionato da Metropolis Records.

Ascolta il brano su Spotify