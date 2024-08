Podio trapanese alle Olimpiadi: Antonino Pizzolato è medaglia di bronzo

Le Olimpiadi colpiscono nel segno anche la Provincia di Trapani. Per il vero la medaglia era attesa ma quando c’è di mezzo lo sport non si sa mai. Antonino Pizzolato originario di Salaparuta ha vinto la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi categoria 89 Kg. Il 27enne è stato preceduto dal bulgaro Nasar e dal colombiano Lopez ed ha sollevato 212 kg.

Antonino Pizzolato si appassiona ai pesi tra i banchi di scuola, grazie ad un video proiettato durante l’ora di educazione fisica e guardato in preparazione dei Giochi della Gioventù. Sale tre volte di fila sul primo gradino del podio agli Europei e nel 2017 conquista il terzo posto mondiale negli Stati Uniti, trentadue anni dopo l’ultimo podio iridato firmato da Norberto Oberburger. Il suo apice, però, lo raggiunge con il bronzo vinto ai Giochi di Tokyo 2020. Studente di Scienze Motorie, in pedana viene soprannominato ‘Caterpillar’ per via della forza e dell’energia che riesce a mettere in ogni alzata. Il suo idolo sportivo è l’ex calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic e nel tempo libero gli piace sciare, oltre che seguire in televisione oppure dal vivo le gare degli sport motoristici. Amante della velocità e con un padre ex pilota di rally, non vuole nascondersi: a Parigi 2024 ‘corre’ per un’altra medaglia olimpica.