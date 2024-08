Iniziato a Marsala il Torneo Scacco Matto 2024

È iniziata ieri 7 agosto, alla Fiumara del Sossio a Marsala, la cinquantaduesima edizione del Torneo Scacco Matto organizzato, come ogni anno, dalla Lilybetana Scacchi e valido per le variazioni del punteggio Elo FIDE. Circa quaranta i partecipanti, provenienti per la maggior parte da Marsala ma anche da Mazara e zone limitrofe, con qualche presenza anche da fuori regione e dall’estero.

Il torneo si articolerà su sei turni di gioco, con un tempo di riflessione per giocatore di 90’ + 30’’ a incremento per mossa. Dopo quello di ieri, i prossimi appuntamenti sono previsti per i giorni 19, 21, 26, 28 e 31 agosto. Verranno premiati i primi tre classificati, il primo U18, il primo U16, il primo U14, il primo U12, il primo U10, il primo U8, il primo NC e il primo femminile. In contemporanea gli appassionati di scacchi avranno occasione di riunirsi lunedì 12 agosto, a Petrosino, per il Campionato Regionale CSEN, XIII torneo di Scacchi sotto le stelle, torneo Rapid che si svolgerà nel corso di una sola giornata con inizio alle ore 18:30. Entrambe le manifestazioni sono sotto la direzione arbitrale dell’arbitro Michele Colicchia.