Marsala: muro pericolante sulla via del Fante, le denunce dei cittadini

Ci scrive una nostra lettrice per denunciare lo stato di difficoltà a transitare dai marciapiede della via del Fante nel tratto dopo viale Whitaker a due passi dal centro urbano di Marsala.

“Abbiamo denunciato all’ufficio tecnico di Marsala lo stato di abbandono di un muro che delimita il marciapiede sul lato sinistro procedendo verso il limitrofo semaforo.

Come testimoniano le foto che inviamo al vostro giornale, è molto pericoloso tanto che accogliendo, anche tempestivamente, il nostro sollecito, gli addetti dell’ufficio sono intervenuti provvedendo al transennamento della struttura che è sicuramente di proprietà privata. Trascorso diverso tempo non c’é stato alcun intervento e il tradizionale nastro che delimita il muro o è stato asportato oppure sta per cedere alle pressioni del vento. Si aggiunge anche che il marciapiede del lato opposto è molto stretto non permettendo il transito contemporaneo di due persone ma neppure di una che trasporta un bambino con il ,passeggino. Mi chiedo se questi interventi non rientrano nel cosiddetto decoro urbano tanto decantato dall’amministrazione”.

lettera firmata