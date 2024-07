Sicindustria Palermo, Vincenzo Chiriaco nuovo presidente Giovani Imprenditori

PALERMO (ITALPRESS) – Vincenzo Chiriaco è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Palermo. Eletto oggi all’unanimità, Chiriaco, già vicepresidente e consigliere del Gruppo Giovani di Palermo dal 2016, raccoglie il testimone dalla past president Maria Elena Oddo, chiamata adesso alla guida della Federazione dei Gruppi G.I. di Sicindustria.

Classe 1997, laureato in scienze politiche, Chiriaco è procuratore generale di “Società Generale Farine srl”, azienda storica fondata nel 1927 e giunta alla quarta generazione che opera nel Sud Italia, insieme alle altre società del gruppo Chiriaco, nel settore del commercio, distribuzione e brokeraggio internazionale nei canali industriali dell’Horeca e della Gdo per la filiera agroalimentare.

“Questa elezione – ha detto Chiriaco – rappresenta non solo un riconoscimento, ma anche una responsabilità che accetto con entusiasmo e per la quale voglio ringraziare i colleghi che hanno scelto di darmi fiducia, il presidente nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, il presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, il presidente di Sicindustria Palermo, Giuseppe Russello, e la nostra presidente Maria Elena Oddo”.

Chiriaco sarà affiancato dai vicepresidenti Filippo Salerno (Salerno srl), Francesco Bellomo (Agrumaria Corleone spa), Antonino Cangemi (Officine Lodato srl) e Federico Lo Presti (LPS Group srls) e dai consiglieri Giuliano La Barbera (Fulltruck srl), Gioa Picciurro (Gioa Picciurro Fashion Designer), Francesco Matteo Conigliaro (Rac srl) e Claudio Bologna (Bologna srl).

Il neo presidente si è quindi soffermato sull’impronta del suo mandato: “Credo fermamente che il futuro della nostra comunità imprenditoriale risieda nella capacità di innovare, collaborare e sostenere i giovani talenti. La nostra missione sarà dunque quella di creare un ambiente favorevole allo sviluppo delle idee, incoraggiare l’imprenditorialità e promuovere una cultura di crescita sostenibile e inclusiva. Durante il mio mandato mi impegno a lavorare per favorire la formazione e il networking, supportare la sostenibilità e la responsabilità sociale e rafforzare la collaborazione con istituzioni e aziende. Lavoreremo a stretto contatto con la Città Metropolitana di Palermo e con il suo sindaco Roberto Lagalla, con l’Università e con le grandi aziende per creare sinergie che possano tradursi in opportunità concrete per i nostri associati. Sono convinto che, unendo le nostre forze, potremo fare la differenza e costruire insieme un futuro prospero per la nostra città”.

Al neo presidente le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro dei presidenti Di Stefano e Rizzolo.

– foto ufficio stampa Sicindustria, da sinistra Luigi Rizzolo, Vincenzo Chiriaco e Riccardo Di Stefano –

(ITALPRESS).