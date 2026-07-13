Paceco, Alessio Spagnolo non ce l’ha fatta: da due mesi era ricoverato in terapia intensiva

Si è spenta dopo oltre due mesi di ricovero la speranza per Alessio Spagnolo, il 42enne di Paceco che era rimasto gravemente ferito in un drammatico episodio avvenuto all’alba di circa tre mesi fa. L’uomo è deceduto nella giornata di ieri nell’ospedale di Siracusa, dove era stato trasferito dopo un primo ricovero al Sant’Antonio Abate di Trapani.

Secondo quanto ricostruito, Spagnolo si sarebbe accorto della presenza di due persone che stavano tentando di impossessarsi di una bicicletta. Nel tentativo di impedirne la fuga avrebbe deciso di scavalcare il balcone della propria abitazione, riportando lesioni gravissime. I presunti responsabili del furto sarebbero invece riusciti ad allontanarsi.

Nel corso delle settimane successive il suo quadro clinico aveva lasciato intravedere qualche segnale incoraggiante. Le condizioni sembravano in lento miglioramento e si era ipotizzata perfino la possibilità di un trasferimento fuori dalla terapia intensiva. Negli ultimi giorni, però, il quadro sanitario si è improvvisamente aggravato fino al tragico epilogo.

La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione a Paceco, dove Alessio Spagnolo era molto conosciuto.

La salma è attesa oggi a Paceco. L’ultimo saluto sarà celebrato domani alle ore 9.30, nella Chiesa Madre del paese.