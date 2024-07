Perde il controllo sulla sopraelevata di Mazara e l’urto gli trancia un braccio: grave imprenditore

Un grave incidente autonomo, dalle prime ricostruzioni, è avvenuto intorno alle 4.30 di domenica mattina sulla sopraelevata di Mazara che collega l’ingresso della città con il Lungomare Fata Morgana. A perdere il controllo della propria vettura, una Mercedes, un imprenditore ittico di 57 anni, V. L. Probabilmente a causa di un pò di nebbia che stamattina aleggiava tra Marsala e Mazara oltre che per la velocità sostenuta, la vettura è finito contro le barriere. L’urto è stato talmente forte che l’uomo è finito sbalzato contro le lamiere, perdendo un braccio. Per fortuna l’arto è stato recuperato e il conducente portato d’urgenza al Policlinico di Palermo per essere operato cercando di recuperare il braccio. Le sue condizioni però appaiono ancora disperate.