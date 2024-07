Carlos Sainz nuovo pilota della Williams dal 2025

ROMA (ITALPRESS) – La decisione è arrivata: dal 2025 Carlos Sainz

sarà un pilota della Williams. Lo ha annunciato la scuderia

britannica precisando che il pilota spagnolo, che a fine stagione lascerà la Ferrari per far posto a Lewis Hamilton, ha siglato un accordo di due anni con opzione di estensione. Sainz, unico pilota non della Red Bull a ottenere una vittoria nel 2023, nel 2024 ha trionfato nel Gran Premio d’Australia, appena dieci giorni dopo l’operazione per appendicite, ed è salito altre quattro volte sul podio. Sainz affiancherà Alex Albon e continuerà a correre usando il numero 55. Williams Racing saluta, intanto, Logan Sargeant e lo ringrazia “per il duro lavoro e la dedizione dimostrati negli ultimi due anni. Williams darà a Logan tutto il supporto necessario per continuare la sua carriera agonistica nel 2025 e oltre”, conclude la nota della scuderia.

