Alla Cina nella carabina mista il primo oro di Parigi2024

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Assegnato il primo oro dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Se lo prende la Cina, nella finale a squadre miste della carabina ad aria compressa 10 metri: il duo composto da Lihao Sheng e Yuting Huang ha avuto la meglio sulla coppia sudcoreana formata da Jihyeon Keum e Hajun Park per 16-12. In precedenza la finale per il bronzo era stata vinta dal Kazakhstan sulla Germania per 17-5. L’Italia, col duo Barbara Gambaro-Danilo Dennis Sollazzo, aveva chiuso le qualificazioni al 17esimo posto con 625,4, rimanendo fuori dalle finali.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).