Renzi “Il voto anticipato non è più un tabù”

ROMA (ITALPRESS) – “Il voto anticipato non è più un tabù e noi dobbiamo attrezzarci per vincere. Nella maggioranza è in corso un regolamento di conti che potrebbe far nascere qualcosa di nuovo a destra. Ma se si rompono noi dobbiamo evitare governi tecnici o parlamentari e andare a elezioni”. Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in una intervista a Repubblica. “Nel 2022 il centrosinistra era a pezzi e loro compatti. La prossima volta deve accadere il contrario. I voti del centro strappati agli avversari potranno essere decisivi nei collegi marginali”, aggiunge.

“Abbiamo tentato di creare un Terzo polo – prosegue – e non ce l’abbiamo fatta, per le divisioni assurde. Per cui Italia Viva sceglie di stare nel centrosinistra a tutti i livelli, fin dalle prossime regionali e dalla campagna contro l’autonomia differenziata. Rimaniamo garantisti e contro l’aumento delle tasse,pro business e per le infrastrutture. Ma se devo scegliere tra Schlein e Meloni non ho dubbi. L’Italia ha un governo imbarazzante che, con gli errori in Europa, i Lollobrigida e i Delmastro, ci sta facendo fare una figuraccia sul piano nazionale e internazionale”.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).