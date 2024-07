Mattarella fa visita agli azzurri “Per voi l’affetto dell’Italia”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Avete intorno a voi l’affetto di tutta l’Italia. Un affetto sincero che non dovete interpretare come una pressione. Sono convinto che gareggerete con grande impegno”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando agli azzurri al villaggio olimpico dove si è recato una volta atterrato a Parigi, dove domani assisterà alla cerimonia di apertura dei Giochi. Per la prima volta nella storia, i corazzieri hanno accolto il presidente della Repubblica al Villaggio Olimpico all’estero. “Le medaglie che arriveranno saranno benvenute – ha detto Mattarella -. Abbiamo sentito l’inno, è meglio sentirlo tante volte ma grazie a voi. Le medaglie saranno importanti, ma lo sarà di più il senso dello sport che voi avrete”. Alla fine del discorso, i portabandiera azzurri Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo lo hanno omaggiato con una felpa dell’Italia Team. “Mi sento vagamente fuori età” la battuta di Mattarella, che ha raccolto applausi scroscianti di tutti. Presente anche il numero uno del Coni, Giovanni Malagò: “Ci siamo, è arrivato il momento. Dopo anni di sacrifici da parte di tutti: atlete, atleti, tecnici. Sappiamo benissimo quanto sia stato complicato arrivare qui, sappiamo quanto si siano realizzati i sogni di ognuno di voi. Siamo una delegazione bellissima, molto importante. Bisogna fare risultato anche per chi non c’è, dobbiamo assolutamente confermare quanto di straordinario abbiamo fatto a Tokyo: le aspettative sono altissime. Sono molto orgoglioso di ognuno di voi: tecnici, allenatori, presidenti, tutte le persone dello staff della squadra olimpica di Carlo Mornati. Il mondo vi guarda, vi guardano 60 milioni di italiani. Presidente, le voglio dire grazie: è una parola a volte inflazionata, ma è l’unica che rende perfettamente l’idea del pensiero, del sentimento, della riconoscenza che hanno queste persone nei suoi confronti. Mi sono permesso di raccontare questa mattina agli amici della Rai che lei è un presidente straordinario: non è arrivato qui oggi come qualcun altro è capitato per una grande occasione come i Giochi Olimpici. E’ stato un presidente straordinario dal 1° gennaio ad oggi, ma non del 2024: di ogni giorno della sua presidenza. I ragazzi lo sanno, lo sentono e le sono grati. Sono molto orgogliosi di lei, lo sono tutti gli italiani. Come siamo orgogliosi dell’Italia Team”.

